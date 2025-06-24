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    21:41, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Два ребенка выпали из окон в Рудном, один погиб

    В Рудном за последние дни произошли два случая падения малолетних детей с высоты. Один случай оказался смертельным – полуторагодовалая девочка скончалась в реанимации, передает корреспондент агентства Kazinform.

    больница. дети
    Фото: Рудненская городская многопрофильная больница

    Как сообщили в пресс-службе Рудненской городской многопрофильной больницы, 22 июня в реанимационное отделение был доставлен
    мальчик, 2023 года рождения, получивший травмы в результате падения с высоты. На следующий день, 23 июня, ребенок был транспортирован по линии санитарной
    авиации в областную детскую больницу Костаная.

    – Сразу при поступлении о пациенте было доложено в областной центр. Ребенку было скорректировано лечение, даны рекомендации. Учитывая острый период и
    необходимость в обследовании, ребенок оставался в РГМБ до стабилизации состояния, – пояснил заведующий отделением реанимации областной детской
    больницы Кирилл Генш.

    У ребенка диагностировали подкожную гематому, перелом свода черепа с переходом на глазницу, субарахноидальное кровоизлияние, а также ссадины и ушибы.

    Ещё один случай произошел ранее, 16 июня с высоты второго этажа выпала полуторагодовалая девочка. Она также была госпитализирована в реанимацию
    Рудненской ГМБ, однако, несмотря на усилия врачей, скончалась 22 июня.

    –  Даже падение со второго, первого этажей могут для детей оказаться летальными, – отметил Кирилл Генш.

    Медики настоятельно призывают родителей обеспечить безопасность детей в домах и квартирах: устанавливать блокираторы на окна, не оставлять малышей без присмотра даже на несколько минут.

    Ранее сообщалось, что более 60 детей выпали из окна с начала года в Казахстане.

    скорая помощь
    Фото: Рудненская городская многопрофильная больница

     

    Теги:
    Здравоохранение Регионы Казахстана Дети Регионы Костанайская область Происшествия
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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