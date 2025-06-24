Два ребенка выпали из окон в Рудном, один погиб

Как сообщили в пресс-службе Рудненской городской многопрофильной больницы, 22 июня в реанимационное отделение был доставлен

мальчик, 2023 года рождения, получивший травмы в результате падения с высоты. На следующий день, 23 июня, ребенок был транспортирован по линии санитарной

авиации в областную детскую больницу Костаная.

– Сразу при поступлении о пациенте было доложено в областной центр. Ребенку было скорректировано лечение, даны рекомендации. Учитывая острый период и

необходимость в обследовании, ребенок оставался в РГМБ до стабилизации состояния, – пояснил заведующий отделением реанимации областной детской

больницы Кирилл Генш.

У ребенка диагностировали подкожную гематому, перелом свода черепа с переходом на глазницу, субарахноидальное кровоизлияние, а также ссадины и ушибы.

Ещё один случай произошел ранее, 16 июня с высоты второго этажа выпала полуторагодовалая девочка. Она также была госпитализирована в реанимацию

Рудненской ГМБ, однако, несмотря на усилия врачей, скончалась 22 июня.

– Даже падение со второго, первого этажей могут для детей оказаться летальными, – отметил Кирилл Генш.

Медики настоятельно призывают родителей обеспечить безопасность детей в домах и квартирах: устанавливать блокираторы на окна, не оставлять малышей без присмотра даже на несколько минут.

Ранее сообщалось, что более 60 детей выпали из окна с начала года в Казахстане.