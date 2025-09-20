Два пункта пропуска на границе Казахстана и Кыргызстана получат международный статус

Пункт пропуска «Камышановка» получит новое название — «Аксу» (Казахстан) – «Төмөнкү-Чүй» (Кыргызстан). Его работа станет круглосуточной. Дополнительно пункты «Камышановка» и «Бесагаш» поменяют статус: вместо двусторонних они станут многосторонними международными.

Ратификация документа позволит расширить транзитно-транспортный потенциал, укрепить торгово-экономические связи двух стран и снизить нагрузку на другие автомобильные пункты пропуска.

Ожидается, что результаты будут ощутимы в течение года после заключения международного договора. Проект вынесен на публичное обсуждение до 3 октября.

