    13:57, 20 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Два пункта пропуска на границе Казахстана и Кыргызстана получат международный статус

    Казахстан готовится ратифицировать протокол о пунктах пропуска на границе с Кыргызстаном. Соответствующий проект закона представлен Министерством транспорта РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бесагаш , пункт пропуска на границе Казахстана и Кыргызстана
    Фото: Мажилис

    Пункт пропуска «Камышановка» получит новое название — «Аксу» (Казахстан) – «Төмөнкү-Чүй» (Кыргызстан). Его работа станет круглосуточной. Дополнительно пункты «Камышановка» и «Бесагаш» поменяют статус: вместо двусторонних они станут многосторонними международными.

    Ратификация документа позволит расширить транзитно-транспортный потенциал, укрепить торгово-экономические связи двух стран и снизить нагрузку на другие автомобильные пункты пропуска.

    Ожидается, что результаты будут ощутимы в течение года после заключения международного договора. Проект вынесен на публичное обсуждение до 3 октября.

    Ранее мы писали, что между Казахстаном и Кыргызстаном откроется новый авиамаршрут.

    Теги:
    Казахстан Логистика Законопроекты Кыргызстан Граница
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
