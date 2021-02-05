Два проекта с использованием искусственного интеллекта представили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На международном форуме «Digital Almaty-2021» управлением цифровизации города были представлены два проекта в сфере здравоохранения с использованием искусственного интеллекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представленные проекты объединяет применение искусственного интеллекта в практической деятельности врачей узкой специализации, в таких сложных направлениях как раннее диагностирование онкологических заболеваний и ишемического инсульта.

Компания «Forus Data» сосредоточилась на создании PACS – централизованного медицинского архива радиологических снимков.

Город Алматы был первым регионом, поддержавшим данную инициативу, и сегодня в системе работает 64 больницы разных городов Казахстана – Нур-Султана, Талддыкоргана, Тараза, Кокшетау, Усть-Каменогорска, Атырау, Павлодара. Благодаря встроенному искусственному интеллекту, врач имеет возможность приоритезировать снимки пациентов, нуждающихся в срочном заключении и последующем лечении.

Снимкам, на которых искусственный интеллект обнаружил серьезные патологии, автоматически присваивается наивысший красный приоритет. Далее идут снимки с небольшими патологиями и без патологий.

Обработанный искусственным интеллектом снимок для сравнения сохраняется непосредственно вместе с оригиналом. Результатом обработки является тепловая карта найденных патологий и список симптомов. Сервис способен выявить 14 наиболее частых симптомов заболеваний легких, в том числе пневмонии, туберкулез, уплотнения (онкология). Обработка и сохранение результата происходят автоматически, без участия врача.

Приоритезация при помощи искусственного интеллекта позволяет провести диагностику пациентам с патологиями в тот же день, что и был сделан снимок. Без сервиса, пациенты ждали результат от 3 до 14 дней. Сейчас PACS обрабатывает в день около 300 рентген снимков, с точностью диагностики 84%.

Стоит подчеркнуть, что алгоритм искусственного интеллекта по распознаванию ишемического инсульта считается одним из наиболее сложных, и в мире не так много компаний которые достигли высокого уровня распознавания.

«Врач районной больницы может не иметь достаточной экспертизы или опыта, чтобы определить на ранней стадии онкологию или ишемический инсульт, цифровые технологии помогут ему поставить правильный первичный диагноз и принять решение о срочном направлении пациента в специализированное медицинское учреждение. Поэтому очень важно масштабировать проекты с применением искусственного интеллекта по всему Казахстану, чтобы обеспечить помощь квалифицированных узких специалистов всем пациентам, независимо от места их проживания», - сказал главный врач городской клинической больницы №7 Алматы Манас Рамазанов.