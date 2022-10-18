Два природных парка в Казахстане располагают системами мониторинга пожаров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов озвучил планы по совершенствованию системы защиты и мониторинга лесных пожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения взаимодействия между подразделениями министерств по чрезвычайным ситуациям, экологии, геологии и природных ресурсов, местными исполнительными органами на ежегодной основе утверждается соответствующий план по предупреждению и ликвидации лесных и степных пожаров, где предусмотрен алгоритм действий при реагировании на чрезвычайные ситуации», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он также напомнил, что в рамках реализации вышеуказанных поручений Главы государства прорабатывается вопрос установления цифровой системы раннего выявления и предупреждения очагов возгорания в наиболее пожароопасных лесных массивах с 2023 года.

«На сегодняшний день системы видеонаблюдения и мониторинга пожаров на территории государственного лесного фонда имеются в государственном национальном природном парке «Бурабай» и государственном лесном природном резервате «Семей орманы», - добавил Премьер-министр.