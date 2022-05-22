22 Мая 2022 23:03

Два поселка затопило в Алматинской области из-за дождя

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в селах Байгазы и Когалы в результате дождя вода прошла по нескольким улицам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Очевидцы сняли на видео затопленные улицы и дворы: «Топит Кербулакский район, село Когалы, улицы Тобаякова и Панфилова», - сообщается в сети Instagram.

В ДЧС Алматинской области отметили, что сообщений о подтоплениях сел не было, однако в ходе мониторинга социальных сетей было установлено, что в селе Байгазы Кербулакского района, в результате выпадения обильных осадков в виде дождя и формирования склонового стока, произошло поднятие уровня воды на реке Байгазы.

«Вышедшая вода из русла реки прошла по улице Абая с подтоплением двух огородов и частично дворовых территорий жилых домов по улице Абая. По состоянию на 18.00 часов выпадение осадков прекратилось, уровень воды снизился. Жертв, пострадавших и разрушений нет, обстановка стабильная», - уточнили в пресс-службе ДЧС.

Также сообщается, что в Кербулакском районе, в селе Когалы, в результате выпадения обильных осадков в виде дождя, произошло формирование склонового стока, в последствии вода прошла по улицам Панфилова, Жандосова и Тобаякова, а также по одной дворовой территории по улице Жандосова. Подтоплений домов нет.

«По состоянию на 18.00 часов выпадение осадков прекратилось, уровень воды снизился. Жертв и пострадавших нет, обстановка стабильная. Для более конкретного уточнения обстановки и выяснения причин произошедшего на место выехали сотрудники ДЧС Алматинской области», - пояснили в ведомстве,

22 мая участок трассы Алматы-Оскемен размыло из-за обильных осадков. На данный момент этот участок закрыт.