Два подростка погибли в ДТП в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске выясняют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли двое подростков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Авария произошла 17 июля. По предварительным данным, за рулем легкового автомобиля находился тоже несовершеннолетний. Машина потеряла управление, после чего врезалась в препятствие, перевернулась и загорелась.

— По предварительным данным, несовершеннолетний водитель не справился с управлением. В результате автомобиль совершил наезд на препятствие, опрокинулся и загорелся. Двое несовершеннолетних пассажиров погибли на месте, водитель с травмами доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в прокуратуре Усть-Каменогорска.

По факту ДТП начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В прокуратуре отметили, что все обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.

Ранее сообщалось, что автомобиль сбил ребенка-велосипедиста, выехавшего на проезжую часть в Жаркенте.