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    Два подростка погибли в ДТП в Усть-Каменогорске

    В Усть-Каменогорске выясняют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли двое подростков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ДТП, авария, знак
    Фото: freepik

    Авария произошла 17 июля. По предварительным данным, за рулем легкового автомобиля находился тоже несовершеннолетний. Машина потеряла управление, после чего врезалась в препятствие, перевернулась и загорелась.

    — По предварительным данным, несовершеннолетний водитель не справился с управлением. В результате автомобиль совершил наезд на препятствие, опрокинулся и загорелся. Двое несовершеннолетних пассажиров погибли на месте, водитель с травмами доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в прокуратуре Усть-Каменогорска.

    По факту ДТП начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

    В прокуратуре отметили, что все обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.

    Ранее сообщалось, что автомобиль сбил ребенка-велосипедиста, выехавшего на проезжую часть в Жаркенте.

    Туризм Инфраструктура Регионы Казахстана Национальные парки Павлодарская область
    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор