Автомобиль сбил ребенка-велосипедиста, выехавшего на проезжую часть в Жаркенте

В социальных сетях распространилась фотография с места дорожно-транспортного происшествия в Жаркенте, где на проезжей части лежит человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

В департаменте полиции области Жетысу подтвердили факт аварии. По данным ведомства, ДТП произошло 17 июля в Жаркенте Панфиловского района.

— По предварительным данным, водитель автомобиля Audi A6, двигаясь по улице Пушкина, совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который выехал на проезжую часть с перекрестка улицы Уалиханова, не убедившись в безопасности маневра. В результате происшествия подросток был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в полиции.

По факту ДТП собраны материалы, которые направлены для принятия процессуального решения.

В полиции призвали родителей регулярно напоминать детям о правилах безопасного поведения на дороге. Велосипедистам рекомендуется быть предельно внимательными при пересечении проезжей части, не отвлекаться и строго соблюдать Правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что мопед сбил девочку в Жетысу: полиция выясняет обстоятельства ДТП.