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Два подпольных цеха по производству алкоголя выявили в Туркестанской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
1 Апреля 2022, 11:10
Два подпольных цеха по производству алкоголя выявили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области выявлены подпольные цеха по производству контрафактной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по финансовому мониторингу.

Основная масса суррогатной алкогольной продукции изготавливается в подпольных цехах кустарным способом, зачастую в антисанитарных условиях. Является особо опасной для жизни и здоровья населения.

Так, в Туркестанской области в результате следственно-оперативных действий ликвидированы два цеха по производству и реализации поддельной алкогольной продукции.

Обнаружена и изъята алкогольная продукция известных брендов.

Более трех тысяч бутылок, более 3,5 тысячи УКМ, более тонны спирта, этикетки известных марок водки, упаковочные материалы.

Проводится досудебное расследование.


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