Два пешехода погибли за один день в Алматы

После двух смертельных дорожно-транспортных происшествий, произошедших за один день, полиция Алматы обратилась к пешеходам, передает корреспондент агентства Kazinform.

В полиции опубликовали кадры с мест аварий, произошедших в Алматы 9 июля. В результате наезда автомобилей погибли два пешехода.

— И за каждой такой трагедией — несколько секунд невнимательности, которые уже невозможно вернуть назад. Пешеходы, как и водители, являются полноправными участниками дорожного движения. Однако многие по-прежнему рискуют собственной жизнью, переходят дорогу в неположенном месте, выходят на проезжую часть, не убедившись в безопасности, или игнорируют сигналы светофора. Цена такой беспечности слишком высока, — отметили в департаменте полиции.

По данным полиции, с начала года в Алматы под колеса попали уже 24 человека. В результате ДТП травмы получили 23 человека, двое погибли. При этом, как отметили в полиции, значительная часть происшествий произошла по вине самих пешеходов. В полиции призвали всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и соблюдать ПДД.

Напомним, вчера смертельное ДТП с участием четырех авто произошло на трассе Алматы — Усть-Каменогорск.