Два первоклассника утонули в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области утонули два 8-летних мальчика, купавшиеся на затопленном участке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, 25 мая в 17.23 от дежурного РОП Аршалынского района поступило телефонное сообщение о том, что вблизи станции Разъезд № 42 при неизвестных обстоятельствах утонули двое детей.

«По прибытии на место установлено, что на расстоянии 200 м от станции Разъезд № 42 на затопленном участке утонули двое восьмилетних детей - ученики 1-го класса. При выяснении обстоятельств, а также опроса отца погибшего, установлено, что трое детей без спроса родителей вышли из дома и пошли купаться на вышеуказанном участке. Около 16:30 младший сын прибежал к дому и сообщил отцу, что братья просили о помощи при купании. В 16:55 отцом был извлечён сын без признаков жизни. Позже, в 18:34, сотрудниками ГУ «ОСО» ДЧС города Нур-Султана был извлечен племянник утонувшего. Сотрудниками РОП Аршалынского района назначена СМЭ», - отметили в ведомстве.

Напомним, 22 мая в озере Коржинкуль в Акмолинской области утонул 18-летний парень.