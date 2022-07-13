13 Июля 2022 11:07

Два перекрестка закроют в Медеуском районе Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Медеуском районе Алматы на ночь закроют проезд по двум перекресткам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТОО «Алматинские тепловые сети».

По информации компании, движение автотранспорта в Медеуском районе Алматы будет закрыто:

- с 22 часов 15-го июля до 6 часов 16-го июля на пересечении проспекта Достык и улицы Толе би;

- с 22 часов 16-го июля до 6 часов 17-го июля на пересечении улиц Богенбай батыра и Пушкина.

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых реконструкционных работ на участках магистральных трубопроводов, пролегающих под проезжей частью названных уличных сегментов.