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Два общежития на 1,7 тысяч мест построят в Алматы в этом году

Автор:  
Гульзат Сахова
21 Января 2021, 16:08
Два общежития на 1,7 тысяч мест построят в Алматы в этом году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В текущем году в Алматы начато возведение еще двух общежитий на 1,7 тысяч мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время рабочего объезда аким города посетил многофункциональный комплекс Евразийской юридической академии им. Д. Кунаева, где будет создано 100 мест для студентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем аккаунте в Instagram Бакытжан Сагинтаев сообщил, что с целью реализации задачи по улучшению условий проживания студенческой молодежи вузами города ведется строительство общежитий. Это одна из задач, поставленных Елбасы в рамках «Пяти социальных инициатив».

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«Посетил готовящийся к открытию многопрофильный комплекс Евразийской юридической академии им. Д. Кунаева. Предусмотрено 100 мест для студентов, комнаты для преподавателей, а также все необходимое для организации быта: столовая, прачечная, библиотека, медпункт, интернет-классы»,- написал Б. Сагинтаев.

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За последние два года вузами построено и модернизировано 5 общежитий почти на 1,5 тысяч мест. В текущем году начато возведение еще двух на 1,7 тысяч мест.

«Алматы остается центром студенчества, поэтому работу по улучшению условий жизни и быта учащейся молодежи будем продолжать»,- отметил аким Алматы.

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