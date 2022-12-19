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Два обреза и винчестер изъяли полицейские у жителя Кентау

19 Декабря 2022, 09:39
Два обреза и винчестер изъяли полицейские у жителя Кентау

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Два обреза и винчестер изъяли полицейские у жителя Туркестанской области, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ночью, на одной из улиц города Кентау полицейские остановили автомобиль Mercedes, вызвавший у них подозрение. При проверке стражи порядка обнаружили в салоне автомобиля три огнестрельных оружия. Изъятые в качестве вещественных доказательств два обреза и винчестер направили на экспертизу. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по ст. 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Жителя Кентау доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование и выясняется, с какой целью мужчина хранил у себя оружие.


Фото: polisia.kz

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