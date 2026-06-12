Два обновленных вокзала запустили в области Абай

В области Абай начали работу первые модернизированные железнодорожные вокзалы — Аул и Белагаш, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

Запуск объектов состоялся в рамках программы модернизации железнодорожных вокзалов, реализуемой по поручению Главы государства, введены в эксплуатацию первые два обновленных объекта — вокзалы Аул и Белагаш.

В торжественной церемонии открытия приняли участие аким области Абай Берик Уали и вице-министр транспорта Республики Казахстан Жанибек Тайжанов.

Фото: Министерство транспорта РК

— По поручению Главы государства в стране реализуется крупнейшая за годы независимости программа модернизации 124 железнодорожных вокзалов, стартовавшая в 2025 году. Масштабный проект направлен на комплексное обновление транспортной инфраструктуры страны, повышение качества обслуживания пассажиров и создание современных, комфортных и безопасных условий для путешествий, — отметил вице-министр, поздравляя жителей региона.

Фото: Министерство транспорта РК

В ходе реконструкции на вокзалах выполнены работы по замене кровли, внутренней и наружной отделке (полов, стен, потолков, окон и дверей), модернизации инженерных сетей водоснабжения, канализации, вентиляции, кондиционирования воздуха, тепло и электроснабжения. Также проведены реконструкция пассажирских платформ и благоустройство прилегающей территории. Здания оснащены новой мебелью и всем необходимым оборудованием.

Железнодорожный вокзал станции Аул был построен в 1929 году. Общая площадь обновленного здания составляет 273 кв. м.

Фото: Министерство транспорта РК

Железнодорожный вокзал станции Белагаш был построен в 1914 году. Общая площадь обновленного здания составляет 265 кв. м.

Фото: Министерство транспорта РК

В Министерстве отметили, работы по модернизации вокзалов продолжаются во всех регионах страны. До 1 июля текущего года планируется завершить реконструкцию ещё 28 объектов. В целом реализацию программы предусматривается завершить до конца года. Ход работ находится на постоянном контроле Минтранспорта Казахстана.

Напомним, в Казахстане до 1 июля планируется завершить модернизацию и ввести в эксплуатацию 30 железнодорожных вокзалов.