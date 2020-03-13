Два новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Армении

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Два новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Армении 12 марта. Правительство Армении 13 марта проведет совещание в связи с распространением коронавируса в республике. По решению правительства страны, все учебные заведения и детские сады в стране будут закрыты 13 марта. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В Армении 12 марта зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом. В отличие от предыдущих случаев, когда коронавирус был обнаружен у лиц, прибывших из Ирана и Италии, новые случаи стали причиной распространения вируса уже внутри страны.

«Подтверждены два новых случая заражения коронавирусом. Пациенты госпитализированы в инфекционной больнице. Заразившиеся – из круга лиц, контактировавших с жителем г.Эчмиадзин, у которого ранее был выявлен коронавирус. Они были изолированы с остальными накануне вечером», - заявил на своей странице Facebook министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

Вечером 12 марта в связи с распространением коронавируса в стране правящая партия «Гражданский договор» при участии премьер-министра Никола Пашиняна провела заседание. По его итогам на своей странице в Facebook Никол Пашинян заявил, что он прерывает отпуск, а правительство Армении для всесторонней оценки ситуации 13 марта проведет совещание, по итогам которого будут озвучены дальнейшие действия.

Вместе с тем, Никол Пашинян заявил, что все учебные заведения и детские сады 13 марта будут закрыты. Премьер-министр выразил сожаление, что граждане не всегда прислушиваются к многократным призывам минздрава Армении, незамедлительно обращаться к специалистам в случае появления известных симптомов. Глава армянского правительства призвал граждан сохранять спокойствие и не преувеличивать ситуацию.

По последним данным, в Армении зафиксированы 6 случаев заражения коронавирусом. Первый случай был зафиксирован 1 марта у 29-летнего гражданина Армении, прибывшего ранее из Ирана. 31 человек, контактировавший с ним, был изолирован в гостинице «Golden Palace» в г.Цахкадзор. 11 марта заражение коронавирусом было выявлено у двух граждан Армении (45-ти и 27-ми лет) и одного гражданина Италии (51-го года). Все трое прибыли в Армению из Италии. 12 марта были зафиксированы два новых случая. Общее число изолированных на данный момент составляет 88 человек.