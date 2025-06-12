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    10:11, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Два новых медобъекта ввели в эксплуатацию в области Жетысу

    В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в области Жетысу с участием вице-министра здравоохранения Тимура Муратова открылись два новых медицинских учреждения — врачебная амбулатория и фельдшерско-акушерский пункт. Об этом передает агентство Kazinform.

    Два медицинских объекта ввели в эксплуатацию в области Жетысу
    Фото: Минздрав РК

    По информации пресс-службы Министерства здравоохранения РК, врачебная амбулатория в селе Шымыр Ескельдинского района рассчитана на обслуживание 2 129 жителей и предоставляет услуги первичной медико-санитарной помощи, экстренной и неотложной медицинской помощи, лабораторной диагностики, а также профилактических прививок.

    медобъект, поликлиника
    Фото: Минздрав РК

    Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Кызылтоган Коксусского района обслуживает 430 жителей. Медицинскую помощь сельчанам оказывают два специалиста среднего звена, а также врач, который приезжает из амбулатории 1–2 раза в неделю для приема пациентов.

    Основная деятельность ФАПа включает оказание первичной санитарно-медицинской помощи, профилактику заболеваний, реализацию скрининговых программ, патронаж беременных женщин и детей, а также проведение вакцинации.

    Открытие этих объектов направлено на развитие медицинской инфраструктуры в сельской местности и обеспечение жителей медпомощью рядом с домом.

    медобъект, ФАП
    Фото: Минздрав РК
    больница, палата, ФАП
    Фото: Минздрав РК

     

    Теги:
    Здравоохранение Медина Регионы Казахстана Регионы Область Жетысу Строительство Минздрав РК
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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