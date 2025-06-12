Два новых медобъекта ввели в эксплуатацию в области Жетысу
В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в области Жетысу с участием вице-министра здравоохранения Тимура Муратова открылись два новых медицинских учреждения — врачебная амбулатория и фельдшерско-акушерский пункт. Об этом передает агентство Kazinform.
По информации пресс-службы Министерства здравоохранения РК, врачебная амбулатория в селе Шымыр Ескельдинского района рассчитана на обслуживание 2 129 жителей и предоставляет услуги первичной медико-санитарной помощи, экстренной и неотложной медицинской помощи, лабораторной диагностики, а также профилактических прививок.
Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Кызылтоган Коксусского района обслуживает 430 жителей. Медицинскую помощь сельчанам оказывают два специалиста среднего звена, а также врач, который приезжает из амбулатории 1–2 раза в неделю для приема пациентов.
Основная деятельность ФАПа включает оказание первичной санитарно-медицинской помощи, профилактику заболеваний, реализацию скрининговых программ, патронаж беременных женщин и детей, а также проведение вакцинации.
Открытие этих объектов направлено на развитие медицинской инфраструктуры в сельской местности и обеспечение жителей медпомощью рядом с домом.