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Два незарегистрированных ружья изъяли у туркестанцев

20 Января 2022 21:09
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Два незарегистрированных ружья изъяли у туркестанцев

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области изъяли два незарегистрированных ружья у местных жителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Сотрудники Созакского РОП ежедневно проводят рейдовые и профилактические мероприятия, направленные на охрану общественного порядка, безопасности и спокойствия граждан. Также полицейскими регулярно ведется работа по предотвращению различных преступлений, предупреждению дорожно-транспортных происшествий и пресечению краж чужого имущества.

В ходе очередных отработок начальник отделения криминальной полиции Созакского РОП Марат Бимаханов и оперуполномоченный Елдос Сайлаубек на одной из дорог возле села Шолаккорган заметили мужчину с оружием. Стражи порядка среагировали оперативно. При проверке у местного жителя полицейские обнаружили гладкоствольное охотничье оружие 16-го калибра, оставшееся от деда и не зарегистрированное в ОВД.

Аналогичный случай произошел и в предгорьях Созакского района. Здесь инспектор природоохранной полиции Жомарт Атабаев и оперуполномоченный Канат Нажиметдинов в ходе рейдовых мероприятий задержали местного жителя с огнестрельным оружием. Стражи порядка обнаружили у подозрительного охотничье ружье 16-го калибра и 8 патронов к нем, не имевших каких-либо документов. Незарегистрированное оружие полицейские направили на экспертизу.

По фактам в отношении нарушителей составили административные протоколы по статье 482 КоАП РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, ношение, перевозка оружия физическими и юридическими лицами».

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#Туркестанская область   #МВД РК  
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