Два незаконных старателя погибли на шахте в Акмолинской области

Двух мужчин завалило горной массой на руднике в шахте Бестобе, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, на руднике в шахте Бестобе произошел обвал горной массы, в результате которого погибли двое мужчин. Одному из погибших было 38 лет, второму — 21 год.

— На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и спасательные службы. После проведения аварийно-спасательных работ тела погибших были извлечены и доставлены на поверхность, — поделились в ведомстве.

По данному факту управлением полиции города Степногорска проводится досудебное расследование по ч.3 ст. 269-1 УК РК (Незаконное проникновение на охраняемый объект). Назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Из неофициальных источников стало известно, что погибшие не являются сотрудниками предприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что троих незаконных старателей завалило на шахте в Акмолинской области.