Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Два несчастных случая с детьми произошли за выходные в Шымкенте
25 Июля 2022 11:03

Два несчастных случая с детьми произошли за выходные в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Шымкентские спасатели сообщили о двух несчастных случаях, связанных с детьми. Один ребенок упал в каркасный бассейн, а другой в септик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города Шымкента.

«Служба скорой медицинской помощи 23 июля 2022 года в 22:30 сообщила о том, что, во дворе частного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, упал в каркасный бассейн ребенок 2019 года рождения. Глубина бассейна – 1,4 метра», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

По данным спасателей, несчастный случай произошел в жилом массиве Кызылжар, по улице Сыганак Абайского района. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую детскую больницу с диагнозом аспирационный синдром, отек головного мозга. Он находится в коме.

«Второе сообщение о несчастном случае также поступило со службы скорой медицинской помощи 24 июля в 00:05 минут. Во дворе частного жилого дома в микрорайоне Самал-3 по улице Мейримди Абайского района, оставшись без присмотра взрослых, упал в септик мальчик 2019 года рождения. Ребенок госпитализирован в городскую детскую больницу в состоянии средней степени тяжести с диагнозом аспирационный синдром», - проинформировали в пресс-службе.

Новости по теме
Житель Кызылординской области выращивал коноплю близ берега Сырдарьи
Стрельба в парке Лос-Анджелеса привела к гибели двух человек
Преступная группа вымогала деньги у предпринимателей в Актобе
Читайте также
Житель Кызылординской области выращивал коноплю близ берега Сырдарьи
Стрельба в парке Лос-Анджелеса привела к гибели двух человек
Автономные газораспределительные станции построят в Жамбылской области
Преступная группа вымогала деньги у предпринимателей в Актобе
Японские метеорологи сообщили об извержениях вулкана Сакурадзима
Землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмологи на территории Кыргызстана
Молния попала в пастуха в Актюбинской области
Тело утонувшей девочки нашли в реке Талас в Жамбылской области
Популярное
1 Президент Казахстана совершил умру
2 Касым-Жомарт Токаев провел встречи с руководителями крупнейших компаний Саудовской Аравии
3 Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана
4 Президент Казахстана провел встречу с управляющим Госинвестфонда Саудовской Аравии
5 Президент РК наградил Короля Саудовской Аравии орденом «Алтын Қыран»

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив