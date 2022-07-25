25 Июля 2022 11:03

Два несчастных случая с детьми произошли за выходные в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Шымкентские спасатели сообщили о двух несчастных случаях, связанных с детьми. Один ребенок упал в каркасный бассейн, а другой в септик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города Шымкента.

«Служба скорой медицинской помощи 23 июля 2022 года в 22:30 сообщила о том, что, во дворе частного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, упал в каркасный бассейн ребенок 2019 года рождения. Глубина бассейна – 1,4 метра», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

По данным спасателей, несчастный случай произошел в жилом массиве Кызылжар, по улице Сыганак Абайского района. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую детскую больницу с диагнозом аспирационный синдром, отек головного мозга. Он находится в коме.

«Второе сообщение о несчастном случае также поступило со службы скорой медицинской помощи 24 июля в 00:05 минут. Во дворе частного жилого дома в микрорайоне Самал-3 по улице Мейримди Абайского района, оставшись без присмотра взрослых, упал в септик мальчик 2019 года рождения. Ребенок госпитализирован в городскую детскую больницу в состоянии средней степени тяжести с диагнозом аспирационный синдром», - проинформировали в пресс-службе.