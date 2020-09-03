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Два научно-исследовательских центра по инфекционным заболеваниям построят в Нур-Султане и Алматы

3 Сентября 2020 12:10
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Два научно-исследовательских центра по инфекционным заболеваниям построят в Нур-Султане и Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о планах по развитию системы здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Во-первых, Правительством будет выделено 150 млрд на выплату стимулирующих надбавок медицинским работникам на второе полугодие. Во-вторых, в соответствии с международными стандартами будет модернизирована материально-техническая база объектов здравоохранения. До октября текущего года ожидается завершение строительства 13 новых модулей инфекционных больниц», - сказал Ералы Тугжанов на пресс-конференции в Правительстве.

По его словам, к концу декабря 2021 года в Нур-Султане и Алматы будет построено два многопрофильных научно-исследовательских центра по инфекционным заболеваниям по 500 койко-мест.

«К декабрю 2021 года в Нур-Султане будет завершено строительство уникального национального научного онкологического центра с самым передовым оборудованием для диагностики и лечения онкологических заболеваний, включая технологию протонной, лучевой и лазерной терапии, а также ядерной медицины», - отметил зампремьера.

«Это важнейший объект для страны, так как на диспансерном учете с онкологическими заболеваниями состоят 187 тысяч казахстанцев», - заключил Е. Тугжанов.


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#Правительство РК   #Строительство   #Здравоохранение  
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Азамат Сыздыкбаев

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