Два населенных пункта создадут на границе с РФ в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Курмангазинском районе Атырауской области, расположенном на границе с Российской Федерацией, появятся два населенных пункта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Курмангазинском сельском округе Курмангазинского района завершено строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строительства двух населенных пунктов. По плану проект рассчитан на 468 земельных участков, которые будут представляться для строительства жилья физическим лицам, стоящим в очереди в районном центре», - сообщили в пресс-службе акима Курмангазинского района.

В настоящее время по программе «Нұрлы жер» на 468 земельных участках проложено 13,1 километров внутрипоселковых дорог, 41,4 километра электроосвещения, 27,4 километра водопровода и 21,4 километра газопровода.

«Стоимость проекта – 1 миллиард 550 миллионов 645 тысяч тенге. В райцентре Курмангазы с 2016 года в очереди на получение земли стоят около двух тысяч заявителей. В настоящее время 60 заявителей уже получили полагающиеся им участки земли. Далее земля будет предоставлена следующим по очереди 120 жителям. Таким образом, эта работа будет проведена поэтапно», – сказал исполняющий обязанности руководителя районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства Ренат Нугманов.

Новые населенные пункты района будут называться Болашақ и Шипажай.