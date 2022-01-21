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Два музейно-археологического комплекса возводят в ВКО

21 Января 2022 19:09
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Два музейно-археологического комплекса возводят в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В этом году в ВКО отремонтировали 35 объектов культуры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

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По данным областного акимата, в Восточном Казахстане большая работа проведена в сфере археологических исследований. Уникальные находки были найдены ведущими археологами страны Зайноллой Самашевым и Абдешем Толеубаевым.

Артефакты, полученные в ходе археологических экспедиций, пополнили фонды областного историко-краеведческого музея и стали основой для написания и последующих изданий монографий «Древности Восточного Казахстана», «История Казахстана» в трех томах.

Кроме того, в 2021 году состоялась масштабная выставка «Золото Великой степи», которую презентовали в Кембриджском университете. Британцы могли увидеть 60 тысяч артефактов, найденных во время археологических раскопок на территории Восточного Казахстана.

В рамках программы «Рухани жаңғыру» был реализован проект «Абай Әлемі», который предусматривает издание девяти тысяч экземпляров книг – произведений местных авторов, а также произведения молодых поэтов и писателей. Так, вышло три сборника молодых дарований области.

В прошлом году проведены ремонтно-восстановительные работы на 35 объектах культуры. В Усть-Каменогорске провели ремонт и благоустройство территории парка «Самал», который стал излюбленным местом горожан. Завершился ремонт коворкнинг-центра здания библиотеки имени А. Пушкина.

В Семее сделали ремонт литературно-мемориального музея имени Ф. Достоевского, здания бывшего кинотеатра «Енлик-Кебек», дома культуры в селе Кайнар.

В Риддере сделали ремонт клуба для незрячих граждан, ремонт внутренних помещений центральной городской библиотеки имени Гоголя. В Абайском районе провели ремонт системы отопления дома культуры в селе Каскабулак и ремонт пещеры Коныр Аулие, которая способствует развитию туристического кластера. В Аягозском, Глубоковском, Уланском, Катон-Карагайском, Урджарском районах провели ремонт домов культуры и сельских клубов.

Кроме того, был построен и введен в эксплуатацию дом культуры в поселке Ауэзов Жарминского района, завершается строительство музейно-археологического комплекса в селе Бестерек Уланского района.

Также продолжается строительство домов культуры в селе Топкаин Катон-Карагайского района, селе Айнабулак Зайсанского района и музейно-археологического комплекса в селе Кокжыра Тарбагатайского района.


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#Восточно-Казахстанская область   #Культура   #История Казахстана   #Строительство  
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