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    11:55, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    Два моста строят для разгрузки движения на левом берегу столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Два моста будут построены для устранения пробок на левом берегу столицы. Об этом сообщил глава столичного управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Жансултан Сапарбаев на заседании маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Часами стоим в пробке на Мангилик Ел. Раньше полчаса стояли в пробке, а сейчас необходимо полтора часа, чтобы доехать от Дома министерств до здания Национального банка. Улица Бокейхана (участки улиц Заречный, Орынбор, Бухар жырау) непригодна для ходьбы и езды, много ям. Будет ли проводиться ремонт на улице Бокейхана, как решите вопрос пробок на проспекте Мангилик ел?», - спросил депутат маслихата Нурдаулет Оразханов.

    Жансултан Сапарбаев ответил, что управление уже начало строить улицу Бухар жырау с прошлого года. В этом году планируется завершить работу. Она примкнет к улице Тауелсиздик.

    «По поводу разгрузки улицы Мангилик ел. В целом, чтобы разгрузить весь левый берег, необходимо построить два моста. Первый мост – по Тауелсиздик, второй - по Улы Дала. По мосту Тауелсиздик начали строительно-монтажные работы. Ожидаем средства из республиканского бюджета. Мы должны получить около 7 млрд тенге. По мосту Улы Дала подрядчик определился. С сегодняшнего дня там началась работа. Мы постараемся ко Дню города дать проезд по мосту на Улы Дала. Соответственно, после этого Мангилик ел, Туран и Кабанбай батыра разгрузятся», - прокомментировал на заседании маслихата Жансултан Сапарбаев.


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