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Два моста планируют построить в Павлодарской области

25 Мая 2020 20:41
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Два моста планируют построить в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области с 2020 по 2021 годы планирует провести работы по установке двух мостов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На автомобильной дороге республиканского значения Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ульяновский, на участках 10-го и 104-го километров, постоянно происходят переливы через дорожное полотно. В целях недопущения нарушений транспортного сообщения от переливов и размытий областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол» с 2020 по 2021 годы планирует провести работы по установке двух мостов и поднятию уровня дорожного полотна от 100 до 105 километров», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.


В акимате Павлодарской области состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством главы региона Абылкаира Скакова. Начальник департамента Ернур Утегенов рассказал об итогах паводкового периода в этом году и попросил акима области взять на контроль реализацию проекта по установке мостов и понятию уровня автотрассы в намеченные сроки, а также проследить за качеством выполнения работы.


Отмечается, угроза паводков миновала, но необходимо начинать готовить имеющуюся инфраструктуру уже к паводковому периоду 2021 года. Начальник ДЧС предложил уже сейчас перейти к поэтапному капитальному укреплению насыпей в городе Аксу, посёлках Аксу и Ленинский, а также в сёлах Кенжеколь, Госплемстанция и Шолаксор.


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Ключевые слова: Павлодарская область, Строительство,
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Антон Гагарин

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