Два моста планируется построить в Каратобинском районе ЗКО

Как сообщил ветеран труда Еркинбек Жанибеков, проживающий в административном центре района селе Каратобе, местные жители ежегодно страдают из-за отсутствия моста.

По его словам, с тех пор как в 1928 году был создан района, через реку Калдыгайты, протекающую рядом с селом, мост так и не был построен. Плотину смывает паводок.

— Каждый год весной, когда разливается Калдыгайты, прерывается связь с 6 населенными пунктами в Аккозинском, Саралжынском, Каракольском сельских округах. В них живут около 5 тысяч человек. Если мост будет построен, это было бы важно и для жителей соседней области. В частности, жители села Кызылкога Атырауской области и жители села Жетыколь Ойылского района Актюбинской области ездят друг к другу через Каратобе, — говорит Еркинбек Жанибеков.

Фото: Нұртас Сафуллин

Как говорит аксакал, в Каратобинском районе почвы песчаные. Поэтому по причине заноса русла песком река Калдыгайты постепенно приближается к райцентру. Сейчас река протекает в 70 метрах от дома Еркинбека Жанибекова.

— Еще один мост должен быть построен на реке Жаксыбай вблизи села Коржын, центра Аккозинского сельского округа. Известно, что в прошлом году село Коржын полностью затопило, были заново построены 90 домов, — сказал ветеран.

Фото: Нұртас Сафуллин

Аким района Кадыржан Суеугалиев сообщил, что по обоим мостам разработана и прошла экспертизу проектно-сметная документация.

Как уточнил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Марат Куаншалиев, проектная стоимость моста через реку Калдыгайты в соответствии с государственной экспертизой составляет 2 миллиарда 283 миллиона 728 тысяч тенге.

— Также и для строительства моста через реку Жаксыбай в поселке Коржын требуется 2 миллиарда 796 миллионов 529,3 тысячи тенге. В настоящее время с целью реализации этих проектов готовится бюджетная заявка на выделение денег, — сказал Марат Куаншалиев.

Фото: Нұртас Сафуллин

Депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев, ознакомившись с вопросом во время рабочей поездки в ЗКО, отметил, что дело будет на контроле.

Напомним, весной прошлого года сообщалось, что в Западно-Казахстанской области жителей затопленных сел эвакуируют на вертолетах.