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    22:12, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Два моста планируется построить в Каратобинском районе ЗКО

    В Каратобинском районе Западно-Казахстанской области возникла необходимость в строительстве мостов на реках Калдыгайты и Жаксыбай, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Нұртас Сафуллин

    Как сообщил ветеран труда Еркинбек Жанибеков, проживающий в административном центре района селе Каратобе, местные жители ежегодно страдают из-за отсутствия моста. 

    По его словам, с тех пор как в 1928 году был создан района, через реку Калдыгайты, протекающую рядом с селом, мост так и не был построен. Плотину смывает паводок. 

    — Каждый год весной, когда разливается Калдыгайты, прерывается связь с 6 населенными пунктами в Аккозинском, Саралжынском, Каракольском сельских округах. В них живут около 5 тысяч человек. Если мост будет построен, это было бы важно и для жителей соседней области. В частности, жители села Кызылкога Атырауской области и жители села Жетыколь Ойылского района Актюбинской области ездят друг к другу через Каратобе, — говорит Еркинбек Жанибеков. 

    о
    Фото: Нұртас Сафуллин

    Как говорит аксакал, в Каратобинском районе почвы песчаные. Поэтому по причине заноса русла песком река Калдыгайты постепенно приближается к райцентру. Сейчас река протекает в 70 метрах от дома Еркинбека Жанибекова. 

    — Еще один мост должен быть построен на реке Жаксыбай вблизи села Коржын, центра Аккозинского сельского округа. Известно, что в прошлом году село Коржын полностью затопило, были заново построены 90 домов, — сказал ветеран. 

    о
    Фото: Нұртас Сафуллин

    Аким района Кадыржан Суеугалиев сообщил, что по обоим мостам разработана и прошла экспертизу проектно-сметная документация. 

    Как уточнил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Марат Куаншалиев, проектная стоимость моста через реку Калдыгайты в соответствии с государственной экспертизой составляет 2 миллиарда 283 миллиона 728 тысяч тенге.

    — Также и для строительства моста через реку Жаксыбай в поселке Коржын требуется 2 миллиарда 796 миллионов 529,3 тысячи тенге. В настоящее время с целью реализации этих проектов готовится бюджетная заявка на выделение денег, — сказал Марат Куаншалиев. 

    о
    Фото: Нұртас Сафуллин

    Депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев, ознакомившись с вопросом во время рабочей поездки в ЗКО, отметил, что дело будет на контроле. 

    Напомним, весной прошлого года сообщалось, что в Западно-Казахстанской области жителей затопленных сел эвакуируют на вертолетах.

    Теги:
    Мост ЗКО Строительство Западно-Казахстанская область
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
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