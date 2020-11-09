Два млн тенге похитили из авто в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Келесского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что ночью к нему в гараж проникли неизвестные лица и похитили из бардачка автомашины «Ауди» два миллиона тенге. Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 ч.3 УК РК «кража» и приступили к розыску подозреваемых. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

В районном отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников Келесского РОП. Полицейские тщательно проверили место преступления на предмет оставленных следов, опросили возможных очевидцев и прочесали все близлежащие улицы и дворы поселка.

Сотрудники полиции Келесского РОП в течение двух дней вышли на след автовора и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, который полностью признался в содеянном. Следствием установлено, что молодой человек в нетрезвом состоянии проник во двор к потерпевшему, вскрыл гараж и похитил из автомашины наличность, а затем скрылся. Похищенные деньги подозреваемый потратил на собственные нужды.

По факту кражи чужого имущества следствием проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской. Полицейскими выясняется все обстоятельства произошедшего и причастность воришки к другим аналогичным преступлениям.



