Два мировых рекорда по легкой атлетике установили в Европе

Якоб Ингебригтсен побил 28-летний мировой рекорд в беге на 3000 метров более чем на три секунды, а Арманд Дюплантис побил личный мировой рекорд в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии, передает собственный корреспондент Kazinform.

Норвежец Я. Ингебригтсен побил многолетний мировой рекорд в беге на 3000 метров на соревнованиях Силезской бриллиантовой лиги в г. Хожуве, Польша.

Атлет финишировал со временем 7 мин 17,55 сек, побив рекорд кенийца Даниэля Комена, установленный в 1996 году, когда тот пробежал дистанцию ​​за 7:20,67 в Италии. Предыдущее лучшее время норвежца на этой дистанции было в сентябре 2023 года, когда он был почти на три секунды медленнее Д. Комена.

Мировые СМИ передают, что 23-летний спортсмен был в шоке, когда пересек линию и увидел свое время. Я.Ингебригтсен получит призовой чек на 50 тысяч долларов.

— Ощущение особенное, потрясающее. Я надеялся побить здесь мировой рекорд, но, исходя из моей подготовки, никогда не могу точно предсказать, на какое время я способен. Я бы не подумал, что смогу пробежать за 7:17. Вначале темп казался очень быстрым, но потом я начал чувствовать свой путь в гонке и нашел хороший ритм. 3000 метров — сложная дистанция. После четырех-пяти кругов вы чувствуете молочную кислоту, но вам нужно двигаться дальше. Условия сегодня были сложными из-за жары, но это касается всех. Теперь я хочу бросить вызов мировым рекордам на всех дистанциях, но шаг за шагом, — сказал Я. Ингебригтсен.

Спортсмен из Швеции Арманд Дюплантис преодолел планку на новой высоте в соревнованиях в Польше, установив личный мировой рекорд на отметке 6,26 м.

А. Дюплантис обновил мировой рекорд, когда высота 6,25 метра была покорена им на Олимпиаде в Париже.