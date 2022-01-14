Два мародера с элитными вещами и оружием задержаны в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержаны два мародера с элитными вещами и оружием, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комендатуру города.
Задержанные оказались уроженцами Узбекистана, проживающими в одном из поселков Алматинской области. В отношении них возбуждено уголовное дело.
По данным комендатуры, 26-летний гражданин Ж. и 22-летний гражданин К. участвовали в митингах и нападении на магазины «Технодом» и «RedPark» по проспекту Райымбека. На площади по улице Сатпаева им удалось завладеть помповым ружьем с патронами 12 калибра и шумовой гранатой.
При задержании полицейские изъяли у фигурантов бытовую технику, одежду и напитки, похищенные с АЗС «Royal Petrol». По данному факту начато досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что в Алматы таксист помог вычислить мародера.
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