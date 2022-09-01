РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:17, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Два мальчика утонули в Большом Алматинском канале

    None
    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Большом Алматинском канале (БАК) утонули двое несовершеннолетних в возрасте семи и десяти лет. Трагедия случилась 27 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «27 августа в 13:29 на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области от местных жителей села Ащибулак Енбекшиказахского района поступило сообщение о том, что мальчики 2012 и 2015 года рождения по неосторожности упали в БАК и их унесло течением», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

    ДЧС региона просит не оставлять несовершеннолетних детей без присмотра.

    В конце весны также сообщалось о том, что двое мальчиков утонули в реке в Нур-Султане.


    Теги:
    Общество Алматы ДЧС Происшествия Происшествия, ЧС
    Сейчас читают
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!