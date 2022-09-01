Два мальчика утонули в Большом Алматинском канале

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Большом Алматинском канале (БАК) утонули двое несовершеннолетних в возрасте семи и десяти лет. Трагедия случилась 27 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«27 августа в 13:29 на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области от местных жителей села Ащибулак Енбекшиказахского района поступило сообщение о том, что мальчики 2012 и 2015 года рождения по неосторожности упали в БАК и их унесло течением», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

ДЧС региона просит не оставлять несовершеннолетних детей без присмотра.

В конце весны также сообщалось о том, что двое мальчиков утонули в реке в Нур-Султане.