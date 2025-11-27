Два коттеджа стоимостью по 170 млн тенге каждый приобрел акимат Петропавловска

Каждый из коттеджей, приобретенных через тендер, имеет площадь около 227 квадратных метров. В условиях договора отдельно оговаривалось, что дома должны быть построены не позднее 1998 года и не располагаться на окраинах города.

На запрос по этому поводу ответил отдел жилищно-коммунального хозяйства городского акимата Петропавловска.

— Каждый дом был оценен независимыми оценщиками в 170 миллионов тенге. Эти дома приобретаются в соответствии с градостроительным планом города для развития социальной инфраструктуры, — сообщили в ведомстве.

В настоящее время в Петропавловске функционирует 49 детских садов. На месте купленных зданий в будущем планируется строительство нового детского сада. Представители акимата отмечают, что главное преимущество — будущий детский сад будет расположен вблизи жилых домов.

Однако жители считают расходование 340 миллионов тенге на дома, которые впоследствии будут снесены, неэффективным использованием бюджетных средств. По их словам, цена в 750 тысяч тенге за квадратный метр не встречается даже в Астане.