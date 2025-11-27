РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:57, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Два коттеджа стоимостью по 170 млн тенге каждый приобрел акимат Петропавловска

    В Петропавловске городской акимат закупил два жилых дома по цене 750 тысяч тенге за квадратный метр, чтобы впоследствии снести их и построить на их месте детский сад, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Два коттеджа стоимостью по 170 млн тенге каждый приобрел акимат Петропавловска
    Фото: freepik.com

    Каждый из коттеджей, приобретенных через тендер, имеет площадь около 227 квадратных метров. В условиях договора отдельно оговаривалось, что дома должны быть построены не позднее 1998 года и не располагаться на окраинах города.

    На запрос по этому поводу ответил отдел жилищно-коммунального хозяйства городского акимата Петропавловска.

    — Каждый дом был оценен независимыми оценщиками в 170 миллионов тенге. Эти дома приобретаются в соответствии с градостроительным планом города для развития социальной инфраструктуры, — сообщили в ведомстве.

    В настоящее время в Петропавловске функционирует 49 детских садов. На месте купленных зданий в будущем планируется строительство нового детского сада. Представители акимата отмечают, что главное преимущество — будущий детский сад будет расположен вблизи жилых домов.

    Однако жители считают расходование 340 миллионов тенге на дома, которые впоследствии будут снесены, неэффективным использованием бюджетных средств. По их словам, цена в 750 тысяч тенге за квадратный метр не встречается даже в Астане.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск СКО Регионы Казахстана
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают