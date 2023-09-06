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    15:17, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Два котла на «Риддер ТЭЦ» будут запущены через неделю

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    Кадр из видео: Акимат ВКО
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 12 сентября на АО «Риддер ТЭЦ» будут запущены пусковые котлы №1, 2 среднего давления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат ВКО.

    «Котлы №1,2 будут заполнены водой, а дальше пойдет процесс опрессовки. После опрессовки наверняка возникнут течи, их надо будет устранить, снова под давлением подать воду. Эти работы надо сделать для того, чтобы в отопительный сезон не было остановок», – рассказал аким города Риддера Даулет Батырбаев.

    Это первая часть пуско-наладочных работ, дальше будет восстановлена кладка шамотным кирпичом, после произведут розжиг.

    «Именно на этом этапе будет выбираться оптимальный режим работы пароподогревателей, воздухоподогревателей, дутьевых механизмов», – пояснил аким Риддера.

    В своем Послании народу Казахстана Президент отметил, что, вся отрасль теплоэнергетики, электроэнергетики находится в некой стагнации, когда нужно наращивать потенциал. Все эти работы уже ведутся на теплоисточнике, в том числе – реконструкция и ремонт всех шести котлов.

    «Хочу добавить, что у нас действительно есть дефицит кадров, так как за последние десятилетия предприятие покинуло очень много профессионалов. Отчасти, все, с чем мы столкнулись, произошло из-за того, что квалифицированных специалистов не хватало. Режимы не соблюдались, и все это одно за другим привело к выходу оборудования из эксплуатации», – подчеркнул Даулет Батырбаев.

    Аким Риддера заверил, что работа по восполнению дефицита квалифицированных кадров ведется и будет продолжена. Решить проблему нехватки кадров планируют за счет увеличения заработной платы, улучшения соцпакета, а также создания новых ученических мест в средних и высших учебных заведениях.


    Теги:
    Акимат ТЭЦ Восточно-Казахстанская область Видео Другие государственные органы Отопительный сезон Главная
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