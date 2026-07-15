Два казахстанских борца вышли в финал рейтингового турнира в Венгрии

Сегодня, 15 июля, в Будапеште (Венгрия) стартовал рейтинговый турнир по видам борьбы, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

Первыми на соревнованиях стартовали борцы вольного стиля. В стартовый день до финала дошли Асыл Айтакын (до 61 кг) и Нуркожа Кайпанов (до 74 кг).

Айтакын в решающей схватке поборется с Толгой Озбеком (Турция). Соперником Кайпанова станет Фэн Лу (Китай).

В весе до 57 кг Нурданат Айтанов примет участие в схватке за третье место. Оппонентом будет Тимоти Левайн (Канада).

Добавим, что по итогам утешительного раунда число казахстанских спортсменов, претендующих на «бронзу», может увеличиться. Финальный блок состоится сегодня.

Ранее сообщалось о том, что три казахстанки завоевали золото чемпионата Азии по боксу U19.