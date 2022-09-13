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    16:32, 13 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Два казахстанских боксера вошли в топ-10 рейтинга WBC

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал обновленную версию рейтинга спортсменов во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Представляем позиции боксеров из Казахстана:

    В супертяжелом весе чемпион WBC International Жан Кособуцкий поднялся с 12-го места на 10-е.

    В первой тяжелой категории Камшыбек Кункабаев отыграл одну позицию и стал 33-м, а Серик Мусадилов остался 40-м.

    Суперсредневесы Айдос Ербосынулы и Али Ахмедов соответственно сохранили 19-ю и 20-ю позиции.

    В среднем дивизионе Мейирим Нурсултанов остался на восьмой строке.

    Выступающий в полусреднем весе Данияр Елеусинов опустился с 22-го места на 23-е. Чемпион WBC Youth Талгат Шайкен также потерял одну позицию — 34-й.

    В первой полусредней категории обладатель пояса WBC Silver Сергей Липинец вошел в топ-10 и занял девятую позицию. Батыр Джукембаев откатился на одну строку — 26-й.


    Фото: sports.kz




    Теги:
    Бокс Спорт для mail.ru
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