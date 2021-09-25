Два казахстанских боксера прошли в финал чемпионата мира среди военнослужащих

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры Темиртас Жусупов и Дамир Абдикадир успешно выступили в полуфинале чемпионата мира по боксу среди военнослужащих, который проходит в Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале в весовой категории до 49 килограммов Жусупов встретился с россиянином Володей Мнацаканяном и победил его раздельным решением судей.

Таким образом, Темиртас Жусупов вышел в финал турнира и поборется за золотую медаль в поединке с бразильцем Леандерсо Консейсао, который одержал победу над боксером из Шри-Ланки Саджевой Мутанакой.

Добавим, что Жусупов является чемпионом Азии (2013), победителем Всемирной боксерской серии (2015) и пятикратным чемпионом Казахстана (2013, 2014, 2016, 2017, 2018).

Второй казахстанский боксер Дамир Абдикадир з а выход в финал турнира в весовой категории до 52 килограммов дрался с ирландцем Шоном Имоном. Этот поединок закончился победой казахстанца раздельным решением судей.

В финале Дамир Абдикадир будет биться за «золото» с победителем боя Энхмандах Харху (Монголия) — Дмитрия Двали (Россия).

Напомним, ранее первым финалистом от мужской сборной Казахстана стал Темиртас Жусупов (49 кг), победивший раздельным решением россиянина Володю Мнацаканяна.