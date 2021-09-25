РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:50, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Два казахстанских боксера прошли в финал чемпионата мира среди военнослужащих

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры Темиртас Жусупов и Дамир Абдикадир успешно выступили в полуфинале чемпионата мира по боксу среди военнослужащих, который проходит в Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинале в весовой категории до 49 килограммов Жусупов встретился с россиянином Володей Мнацаканяном и победил его раздельным решением судей.

    Таким образом, Темиртас Жусупов вышел в финал турнира и поборется за золотую медаль в поединке с бразильцем Леандерсо Консейсао, который одержал победу над боксером из Шри-Ланки Саджевой Мутанакой.

    Добавим, что Жусупов является чемпионом Азии (2013), победителем Всемирной боксерской серии (2015) и пятикратным чемпионом Казахстана (2013, 2014, 2016, 2017, 2018).

    Второй казахстанский боксер Дамир Абдикадир з а выход в финал турнира в весовой категории до 52 килограммов дрался с ирландцем Шоном Имоном. Этот поединок закончился победой казахстанца раздельным решением судей.

    В финале Дамир Абдикадир будет биться за «золото» с победителем боя Энхмандах Харху (Монголия) — Дмитрия Двали (Россия).

    Напомним, ранее первым финалистом от мужской сборной Казахстана стал Темиртас Жусупов (49 кг), победивший раздельным решением россиянина Володю Мнацаканяна.


    Теги:
    Спорт Соотечественники для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию в Париж
    Сегодня, 22:55
    В Экибастузе запустили все тепломагистрали
    Сегодня, 22:12
    За рукоприкладство могут наказать педагога колледжа в Павлодаре
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!