Два из трёх проданных автомобилей произведены в РК - АКАБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе казахстанцы потратили 50,9 млрд тенге (134,3 млн долларов США) на покупку новых автомобилей, грузовиков и автобусов. Об этом передает МИА «Казинформ».

В январе 2020 года автомобильный рынок страны ознаменовался ростом продаж на 20,2%, по сравнению с январем 2019 года. По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), официальными дилерами было реализовано 4 951 легковой автомобиль и легкая коммерческая техника, а также 393 единицы грузовиков и автобусов.

«Продажи автомобилей в январе традиционно считаются самым низкими в году, тем не менее, уже очевидно, что 2020 год продолжит тренд к устойчивому росту. Первый квартал в целом, а особенно, продажи в марте более точно спрогнозируют итоги года. Доля локально произведенных автомобилей в этом году будет увеличиваться, но не так интенсивно, как это было в 2019 году», –отметила вице-президент АКАБ Анар Макашева.

Hyundai в зачете марок на первой строчке уже на протяжении последних пяти месяцев. Январь не стал исключением, автомобили, произведенные в Костанае, продолжают лидировать (1 136 единиц; + 43% к январю 2019 года). Усилившаяся конкуренция в B+ классе c приходом Ravon (667 единиц) заметно потеснила позицию российской Lada (917 ед.; -10%). Toyota с результатом (710 единиц; -27%) замыкает тройку лидеров. Kia переместилась на пятую позицию – 525 единиц (+56%). Дилерам Renault удалось реализовать 249 авто (+66%). Volkswagen на седьмом месте (156 единиц; -20%). Замыкают ТОП-10: Lexus (125 единиц; +4%), Nissan (114 единиц; -18%), и Skoda (63 единицы; +34%).

В разрезе легковых моделей впервые за долгое время произошла смена лидера. В январе на вершине хит-парада - Ravon R3 (449 единиц). На втором месте - Lada Granta (448 единиц), тройку замыкает Hyundai Tucson (362 единицы). На четвертой строчке Hyundai Creta (329 единиц). Далее по списку: Toyota Camry (268 единиц), Kia Rio (255 единиц), Lada Vesta (218 единиц), Ravon R4 (216 единиц), и Hyundai Accent (179 единиц) и Hyundai Elantra (171 единицы).

Больше всего новых автомобилей традиционно приобретают в Алматы (1 502 единицы) и в Нур-Султане (753 единицы). В пятерке Шымкент (516 единиц), Атырау (298 единиц), Караганда (293 единицы).

По итогам января в Казахстане произведено 5 864 единицы транспортных средств на сумму 35,8 млрд тенге

По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ) в январе 2020 года в РК объемы производства превышают показатели прошлого года на 81,9%, а в денежном выражении выросли на 71%, до 35 845 млн тенге.

Основной прирост по-прежнему обеспечивают легковые автомобили. Производство легковых автомобилей выросло на 67%, до 5 191 единицы. Рост сразу в восемь раз продемонстрировали производители грузовых автомобилей — 549 единиц, а прицепов и полуприцепов в январе прошлого года, было выпущено 91 единица против 8 единиц. Производство автобусов осталось на уровне — 33 единиц против 39 единиц годом ранее.

«На фоне низкой базы в январе прошлого года автопроизводители почти в два раза увеличили производство. При этом вклад автопрома в структуру машиностроения страны превысил более 38 %. Мы ожидаем, что в 2020 году рост продолжится, но как именно, будет заметно по результатам весенних продаж», — сообщает вице-президент АКАБ Анар Макашева,

По предварительным данным, в январе на костанайском «Сарыаркаавтоаром» произведено 2 816 единиц техники (+206,4%). В Усть-Каменогорске предприятием «Азия авто» было собрано 2 538 автомобилей (+14,3%). В Семее СемАЗ произвел 296 грузовиков, кокшетауский «КАМАЗ Инжиниринг» выпустил 60 единиц техники, Daewoo Bus Kazakhstan – 32 автобуса, на счету Hyundai Trans Auto – 31 единица коммерческой техники.

Автомобили локального производства переступили отметку 61% всех продаж, что составляет более 3,5 тысяч единиц в январе. Два из трех проданных автомобилей в стране произведены в РК. По итогам месяца дилеры Hyundai продали 1 136 автомобилей костанайского производства, что на 43% больше, чем в январе 2019 года. Продажи Lada упали на 11% до 917 единиц. Ravon на третьей строчке с результатом 657 единиц.