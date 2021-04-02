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    10:40, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Два города и 4 области Казахстана находятся в «красной» зоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нур-Султан и Алматы, а также 4 области находятся в «красной» зоне по распространению коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ».

    Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19 представил матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 апреля 2021 года, согласно которой

    в «красной» зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Алматинская и Западно-Казахстанская области; в «желтой» зоне: город Шымкент, Акмолинская и Карагандинская области; в «зелёной» зоне - все остальные регионы.

    Как сообщалось ранее, в воскресенье в столице приостанавливается движение городских и пригородных маршрутов.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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