Два города и 4 области Казахстана находятся в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нур-Султан и Алматы, а также 4 области находятся в «красной» зоне по распространению коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ».

Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19 представил матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 апреля 2021 года, согласно которой

в «красной» зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Алматинская и Западно-Казахстанская области; в «желтой» зоне: город Шымкент, Акмолинская и Карагандинская области; в «зелёной» зоне - все остальные регионы.

Как сообщалось ранее, в воскресенье в столице приостанавливается движение городских и пригородных маршрутов.



