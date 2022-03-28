Два горно-металлургических комбината построят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области реализуют два проекта по строительству горно-металлургических комбинатов на месторождениях вольфрама «Аксоран» и «Баян», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Месторождения находятся в Айыртауском районе, в охранной зоне.

«Месторождения выявили еще в советское время, однако нахождение их в непосредственной близости от границ национального парка не позволяло начать их промышленное освоение. В прошлом году были внесены изменения в Земельный кодекс и Закон «Об особо охраняемых природных территориях». Это позволило вести дальнейшую разработку месторождений», - пояснил и.о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Дархан Амрин.

По его информации, разработаны дорожные карты по реализации каждого проекта. Их реализация станет основой развития горнодобывающей промышленности региона. Общая сумма инвестиций составит 137 млрд тенге. На комбинатах создадут более двух тысяч рабочих мест.

«На мировом рынке более 80% производства вольфрамового концентрата приходится на Китай. Казахстан обладает сопоставимыми с Китаем запасами вольфрама, но не играет существенной роли на рынке. Разработка месторождений вольфрамовых руд с созданием производства конкурентных вольфрамовых продуктов с высокой добавленной стоимостью на мировом рынке является перспективным проектом не только для области, но в целом для экономики страны», - добавил Д. Амрин.