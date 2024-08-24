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    19:03, 23 Август 2024 | GMT +6

    Два года тюрьмы: в Караганде вынесли приговор дебоширу, избившему водителя скорой

    скорая
    Фото: кадр из видео

    В суде района Әлихан Бөкейхан города Караганды было рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого, обвиняемого в совершении хулиганства, сопровождавшегося применением насилия в отношении водителя скорой помощи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Суд признал подсудимого виновным по статье 107 УК РК, предусматривающей до трех лет лишения свободы. Учитывая смягчающие обстоятельства — чистосердечное раскаяние и наличие малолетних детей, а также отягчающее обстоятельство, связанное с совершением преступления в отношении лица, выполняющего служебные обязанности, суд приговорил Д. к двум годам лишения свободы.

    Кроме того, частично удовлетворены исковые требования: назначены выплаты морального вреда в размере двух миллионов тенге, материального ущерба — 12 160 тенге, а также расходы на услуги представителя — 700 тысяч тенге. Приговор не вступил в законную силу.

    Напомним, в январе житель Караганды избил водителя скорой помощи.

    Пострадавшему сделали операцию. Полиция выяснила личность дебошира. После инцидента сенатор Амангельды Толамисов подчеркнул важность повышения защиты медработников.

    Изначально уголовное дело расследовали по пункту 5 части 2 статьи 107 УК«Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений». Однако в суд дело поступило по части 1 статьи 293 УК «Хулиганство». Объяснением тому стало заключение судмедэксперта, который гласил, что увечья, полученные потерпевшим, не являются травмами средней степени тяжести.



    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Регионы Карагандинская область Караганда Скорая помощь
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
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