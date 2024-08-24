Два года тюрьмы: в Караганде вынесли приговор дебоширу, избившему водителя скорой

В суде района Әлихан Бөкейхан города Караганды было рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого, обвиняемого в совершении хулиганства, сопровождавшегося применением насилия в отношении водителя скорой помощи, передает корреспондент агентства Kazinform.

Суд признал подсудимого виновным по статье 107 УК РК, предусматривающей до трех лет лишения свободы. Учитывая смягчающие обстоятельства — чистосердечное раскаяние и наличие малолетних детей, а также отягчающее обстоятельство, связанное с совершением преступления в отношении лица, выполняющего служебные обязанности, суд приговорил Д. к двум годам лишения свободы.

Кроме того, частично удовлетворены исковые требования: назначены выплаты морального вреда в размере двух миллионов тенге, материального ущерба — 12 160 тенге, а также расходы на услуги представителя — 700 тысяч тенге. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в январе житель Караганды избил водителя скорой помощи.

Пострадавшему сделали операцию. Полиция выяснила личность дебошира. После инцидента сенатор Амангельды Толамисов подчеркнул важность повышения защиты медработников.

Изначально уголовное дело расследовали по пункту 5 части 2 статьи 107 УК«Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений». Однако в суд дело поступило по части 1 статьи 293 УК «Хулиганство». Объяснением тому стало заключение судмедэксперта, который гласил, что увечья, полученные потерпевшим, не являются травмами средней степени тяжести.





