Два года с коронавирусом: как все начиналось в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно два года назад, 13 марта 2020 года, в Казахстане официально зарегистрировали коронавирус. За два дня до этого Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. МИА «Казинформ» предлагает вспомнить, как все начиналось.

«Как известно, мы три месяца вели борьбу с коронавирусом. Все необходимые мероприятия предпринимали, чтобы не допустить ввоза. К сожалению, вынужден сообщить, что мы получили подтверждение у двух наших граждан. Они прибыли из Германии, и у них выявлен коронавирус», - сообщил 13 марта 2020 года на пресс-конференции в СЦК экс-министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Мы не можем раскрывать персональные данные пациентов. Это мужчина и женщина. Прибыли они из Германии, первый пациент прибыл 9 марта, то есть, до запрета и перевода Германии в первую категорию. Второй пациент прибыл 12 марта. То есть, прошлым вечером, сегодня ночью», - сказал Е.Биртанов.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача пациенты были госпитализированы в инфекционный стационар согласно алгоритму Министерства здравоохранения РК.

Новость о первых случаях была опубликована на сайте МИА «Казинформ» в 14:34, а уже в 21:14 стало известно, что число заразившихся ковидом выросло до четырех.

В тот же день Министерство иностранных дел РК сообщило о мерах, принятых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана. В публикации говорилось об ограничениях, введенных для ряда стран, которые поделили на категории. К примеру, для Ирана, Италии, Китая, Кореи (категория 1А) были временно приостановлены выдача виз и въезд на территорию РК. Ограничение касалось также лиц, посещавших эти страны в течение 30 дней.

Глава Минздрава, обращаясь к казахстанцам, призвал всех «ограничить ненужные контакты» и не… переживать по поводу выявления в стране КВИ. Говоря о профилактике болезни, Е.Биртанов назвал гигиену и изоляцию лучшими средствами. Обращаясь к журналистам, он попросил проводить активнее разъяснительную работу среди населения.

«В других государствах проблема (коронавируса - ред.) решается в течение 2-3 месяцев, инфекция заканчивается. Поэтому необходимо понимать ситуацию и обращать внимание на гигиену», - сказал тогда Елжан Биртанов.

К сожалению, спустя месяцы ситуация не поменялась в лучшую сторону. С каждым днем количество заболевших ковидом только росло.

15 марта 2020 года Президент РК подписал Указ о введении чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса. Режим ЧП был введен 16 марта до 15 апреля. 10 апреля было принято решение продлить его до конца месяца. В итоге режим ЧП, введенный в Казахстане из-за пандемии коронавируса, был снят 11 мая 2020 года.

РЕЖИМ ЧП В КАЗАХСТАНЕ: КАК ЭТО БЫЛО





26 марта 2020 года в Нур-Султане умерла от коронавирусной инфекции 64-летняя жительница Акмолинской области. Это был первый случай летального исхода от коронавируса, зарегистрированный в Казахстане.

13 июля 2020 года в Казахстане был объявлен День общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса. В 12:00 по времени Нур-Султана прошла минута молчания.

Пока врачи боролись с болезнью, представители науки изучали патологические материалы и биологические свойства вируса.

В мае 2020 года казахстанские ученые разработали вакцину QazVac (QazCovid-in). Вакцина была изготовлена по безопасной технологии из убитого вируса с добавлением иммуностимулятора. 15 мая ВОЗ зарегистрировала ее в качестве кандидатной вакцины. В апреле 2021 года в Научно-исследовательском институте биологической безопасности вакцину QazCovid-in (QazVac) представили журналистам, а гендиректор НИИ Кунсулу Закарья рассказала о преимуществах казахстанской вакцины от коронавируса.

1 февраля 2021 года в Казахстане стартовала кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Накануне в страну прибыла первая партия вакцины «Спутник V». Планировалось, что вакцинация против КВИ продолжится до конца 2021 года с охватом до 6 млн человек.

«Мы используем мировой опыт против эпидемий, вакцина - это единственное надежное средство преодоления пандемии. Все расходы на вакцинацию граждан взяло на себя государство. Надеюсь, наши граждане, не имеющие противопоказаний, с пониманием воспримут важность и необходимость вакцинации в условиях беспрецедентной пандемии», - прокомментировал тогда старт вакцинации Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Спустя 10 месяцев, 22 ноября 2021 года, в республике началась ревакцинация. Учитывая, что ранее в первую очередь были привиты лица из группы риска, то, соответственно, до конца года с учетом сроков первичной вакцинации к ревакцинации подлежали уязвимые группы населения - медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений, закрытых детских учреждений, сотрудники силовых структур.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 16:00 (по времени Нур-Султана) 13 марта 2022 года всего в мире зафиксировано 456 824 169 случаев заражения, умерли 6 040 717 человек, число введенных доз актиковидной вакцины превысило 10 млрд.

По информации coronavirus2020.kz, на 13 марта 2022 года в Казахстане зарегистрировано 1 304 442 случая КВИ с положительным результатом ПЦР-тестирования. Из них 1 280 693 человека выздоровели. 13 642 человека скончались (данные на 11 марта 2022 г.).

Напомним, сегодня Казахстан, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, находится в «зеленой» зоне. За прошедшие сутки (12.03.2022 г.) в стране было зарегистрировано 98 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 609 человек выздоровели. 9 423 576 казахстанцев получили 1-м компонент вакцины против коронавирусной инфекции, 9 070 228 человек - 2-й компонент. Вакциной «Pfizer» провакцинированы: I компонентом - 902 403 человека, II компонентом - 699 147 человек. Лечение от КВИ продолжают получать 10 881 человек (9 825 КВИ+ и 1 056 КВИ-), из них в стационарах находятся 988 пациентов, на амбулаторном уровне – 9 893 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 89 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 26 пациентов, на аппарате ИВЛ – 21 пациент.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили, что по меньшей мере 27 человек заразились неизвестным видом пневмонии в городе Ухане. Многие случаи заражения были связаны с городским рынком свежих морепродуктов. В большинстве случаев больные жаловались на лихорадку, у некоторых было затруднено дыхание.

Первое сообщение о загадочной болезни из Уханя появилось на ленте Казинформа 3 января 2020 года. Тогда сообщалось о 44 случаях заболевания «пневмонией неизвестного прохождения». 9 января предварительные результаты лабораторных исследований показали, что причиной вспышки таинственной вирусной пневмонии в Ухане стал коронавирус нового типа. 11 января в Китае зафиксировали первый случай смерти из-за пневмонии, впоследствии получившей название COVID-19.