Два года пандемии коронавируса: число заразившихся превысило 453 млн человек

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале пандемии COVID-19. За два года число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на достигло 453 639 251. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Как развивается ситуация с коронавирусом в мире и в Казахстане, читайте в материале аналитического отдела МИА «Казинформ».

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 051 079 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия и Франция.

Дельтакрон-штамм коронавируса выявили в Европе

ВОЗ заявила, что дельтакрон-штамм выявили во Франции, Нидерландах и Дании, но уровень заражений низкий

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове на брифинге подтвердила появление в Европе штамма коронавируса «дельтакрон», объяснив, что «дельтакрон» возник при объединении подвидов штамма «дельта» AY.4 и «омикрон» BA.1/BA.2.

В Африке – более 11 млн случаев заражения ковид

В Африке число подтвержденных случаев заражения COVID-19 превысило 11,22 млн, сообщил африканский центр по контролю и профилактике заболеваний. От пандемии скончались 249 536 человек. Наибольшее число случаев заражения фиксируется в ЮАР – 3 681 437, в Марокко – 1 161 506 и Тунисе – 1 003 255 фактов. По данным центра, Южная Африка является наиболее пострадавшим от COVID-19 регионом по количеству подтвержденных случаев заражения. Следом идут страны Северной и Восточной Африки. Центральная часть континента пострадала от пандемии в наименьшей степени.

В Австрии приостановили обязательную вакцинацию

В Австрии приостановили обязательную вакцинацию против COVID-19. Данное решение принято временное, в рамках приостановления обязательной вакцинации от коронавируса. Закон об обязательной вакцинации в Австрии от коронавируса вступил в силу 5 февраля, он предусматривал участие для всех лиц в возрасте от 18 лет. Таким образом, обязательное с 15 марта, соблюдение обязательства штрафа в 3,6 тысячи евро отменяется.

В Японии выявили 1 263 очага заражения коронавирусом

Власти Японии выявили в стране 1 263 очага заражения местного населения новым коронавирусом, что стало антирекордом.

Отмечается, что наибольшее число случаев массового инфицирования - 509 - подтверждено на территории домов престарелых. Кроме того, 259 очагов было обнаружено в образовательных учреждениях, еще 139 - в больницах.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 февраля, когда в Японии подтвердили 1 227 очагов инфицирования.

Малайзия открывает свои границы для путешественников

Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб заявил, что страна откроет свои границы с 1 апреля. Путешественникам, прошедшим полную вакцинацию против коронавируса, больше не нужно находиться на карантине. Невакцинированные или частично вакцинированные иностранцы смогут въезжать в Малайзию, но им придется в течение пяти суток находиться на карантине.

Напомним, с марта 2020 года Малайзия стала одной из стран Азии, которая ввела строгие ограничения для борьбы с распространением коронавируса.

Все регионы Казахстана – в «зеленой» зоне

В нашей стране с начала пандемии коронавирусной инфекции подтверждено 1 304 220 случая, выздоровело – 1 279 719 человек.

В настоящее время все регионы республики находятся в «зеленой» зоне. За прошедшие сутки зарегистрировано 119 новых случая. Больше всего заболевших в Алматы – 33 человека и в СКО – 19. В Туркестанской области за сутки не зарегистрировано ни одного случая заражения.

На 11 марта, по данным Министерства здравоохранения РК, лечение от КВИ продолжают получать 11 910 человек (–10 859+ и 1 051 КВИ-), из них в стационарах находится – 1 124 пациент, на амбулаторном уровне –10 786 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 95 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 30 пациентов, на аппарате ИВЛ – 22 пациента.

Также в стране продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции. По состоянию на 10 марта 2022 года 1 - м компонентом провакцинировано 9 415 905 человек, 2 - м компонентом - 9 052 853 человек.

Напомним, Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса в мире еще далека от завершения.