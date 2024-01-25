Два года не может подготовить документы на строительство дамбы районный акимат в СКО

В Северо-Казахстанской области в этом году ожидают паводок. Как выяснилось на заседании акимата, некоторые подготовительные мероприятия, которые должны были завершить в прошлом году, даже не начали, передает корреспондент агентства Kazinform.

Речь идет о пяти пунктах Дорожной карты по реализации противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы. Среди них - реконструкция дамбы по улице Ущева в Петропавловске. О том, что дамба находится в неудовлетворительном состоянии, было известно еще в начале прошлого года.

По словам акима области Гауеза Нурмухамбетова, проект разработан, получено положительное заключение экспертизы. Однако бюджетную заявку городской акимат до сих пор не подал. Как выяснилось, требуется корректировка проекта.

- Нужно более жестко спрашивать с акимов, с исполнителей. Второй пункт - по разработке проектно-сметной документации на строительство защитной дамбы в селе Тепличное Кызылжарского района. С 2021-го года до сегодняшнего дня документация не готова. ПСД не прошла экспертизу. Подали почти 60 дней назад. Почему так долго? Атомная станция что ли? - поинтересовался аким области.

В акимате Кызылжарского района попытались объяснить ситуацию тем, что проект находится на доработке. Исполнитель до конца недели должен все недочеты исправить. Г. Нурмухамбетов ответ не принял и поручил курирующему заместителю разобраться в этом вопросе и наказать ответственных лиц.

Не начали в регионе капитальный ремонт моста через реку Есиль в районе им. Г.Мусрепова и реконструкцию участка автомобильной дороги республиканского значения «Обход города Петропавловска».

- Актуальности мероприятия Дорожной карты не потеряли. По этому вопросу регион подвергся обоснованной критике на заседании Правительства, - сказал аким области.

Он напомнил, что уже нужно приступать к очистке ливневок и водопропускных труб, которых по области более двух тысяч.