Два года не может подготовить документы на строительство дамбы районный акимат в СКО
В Северо-Казахстанской области в этом году ожидают паводок. Как выяснилось на заседании акимата, некоторые подготовительные мероприятия, которые должны были завершить в прошлом году, даже не начали, передает корреспондент агентства Kazinform.
Речь идет о пяти пунктах Дорожной карты по реализации противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы. Среди них - реконструкция дамбы по улице Ущева в Петропавловске. О том, что дамба находится в неудовлетворительном состоянии, было известно еще в начале прошлого года.
По словам акима области Гауеза Нурмухамбетова, проект разработан, получено положительное заключение экспертизы. Однако бюджетную заявку городской акимат до сих пор не подал. Как выяснилось, требуется корректировка проекта.
- Нужно более жестко спрашивать с акимов, с исполнителей. Второй пункт - по разработке проектно-сметной документации на строительство защитной дамбы в селе Тепличное Кызылжарского района. С 2021-го года до сегодняшнего дня документация не готова. ПСД не прошла экспертизу. Подали почти 60 дней назад. Почему так долго? Атомная станция что ли? - поинтересовался аким области.
В акимате Кызылжарского района попытались объяснить ситуацию тем, что проект находится на доработке. Исполнитель до конца недели должен все недочеты исправить. Г. Нурмухамбетов ответ не принял и поручил курирующему заместителю разобраться в этом вопросе и наказать ответственных лиц.
Не начали в регионе капитальный ремонт моста через реку Есиль в районе им. Г.Мусрепова и реконструкцию участка автомобильной дороги республиканского значения «Обход города Петропавловска».
- Актуальности мероприятия Дорожной карты не потеряли. По этому вопросу регион подвергся обоснованной критике на заседании Правительства, - сказал аким области.
Он напомнил, что уже нужно приступать к очистке ливневок и водопропускных труб, которых по области более двух тысяч.
- Промывки ливневок горячей водой, очистка водопропускных труб – кто-то забыл это сделать сегодня, завтра потеряем дорогу во время паводка. Смыв произошел – потеряли дорогу, потеряли асфальт, потеряли водпропускные кольца – все вытянет. Ничего не сможем сделать. Это стихия. Начинать работу сейчас. Не надо ждать марта. Отчет о количестве очищенных труб курирующему заместителю акима области ежедневно предоставлять, - сказал Г. Нурмухамбетов.