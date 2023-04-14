Пять гидросооружений нуждаются в ремонте в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области пять из 20 гидросооружений требуют ремонта. Два из них находятся в аварийном состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования, в соответствии с распоряжением акима области ежегодно проводятся комиссионные визуальные осмотры гидротехнических сооружений в предпаводковый и послепаводковые периоды. В них участвуют все заинтересованные госорганы.

«В ходе осмотра сооружений в предпаводковый период нынешнего года рабочей группой установлено, что два сооружения находятся в аварийном состоянии. Это Шарыкский гидроузел – собственником является филиал РГП «Казводхоз» и 8-оконное пропускное сооружение «Сегіз көз» - отдел ЖКХ Уалихановского района. Три сооружения - в неудовлетворительном состоянии. Речь идет о 50% ограждающей дамбы пруда-накопителя «Биопруд» - собственник ТОО «Кызылжар Су», защищающей дамбе по улице Ущева в Петропавловске – собственник государственное коммунальное предприятие «Очистные водоотводные и водопропускные сооружения» и водоподъемной плотине у села Тлеусай – аппарат акима Амангельдинского сельского округа Уалихановского района», - проинформировали в управлении.

В ведомстве напомнили, что безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений, безопасный уровень их технического состояния, их техническое обслуживание, текущий ремонт и модернизацию обеспечивает собственник или эксплуатирующая организация.

Из 20 гидротехнических сооружений, расположенных в регионе, шесть находятся в республиканской собственности, 13 – в коммунальной, одно – в частной.

Об аварийном состоянии двух гидросооружений было известно еще в феврале. Паводковая ситуация в регионе в этом году относительно спокойная, подтоплений населенных пунктов, как это было в 2017-м году, не произошло. Иначе плачевное состояние гидротехнических сооружений было бы более заметным. Например, «Сегіз көз» находится в селе Каратал Уалихановского района. Именно этот населенный пункт был под угрозой подтопления в 2019-м году. При этом капитальный ремонт «Сегіз көз» проводили в 2018 году, однако сооружение не выдержало и первого паводка. Тогда в причинах разбиралась прокуратура.