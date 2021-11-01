Два газовых баллона взорвались при пожаре в жилом доме в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В райцентре Кызылжарского района Северо-Казахстанской области утром произошел пожар в частном жилом доме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео полыхающего дома разместили пользователи социальных сетей.

На брифинге заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Урал Абдрахманов сообщил, что пожар произошел утром в доме по улице Лесной в ауле Бесколь. Огонь уже ликвидировали.

«На место пожара выехали две машины. Надворные постройки, баня, гараж, находившиеся под одной крышей, горели открытым пламенем. До прибытия пожарных расчетов взорвались два газовых баллона. Площадь пожара составила 240 квадратных метров. Причина устанавливается», - прокомментировал У. Абдрахманов.

Накануне в Петропавловске произошел пожар в двухэтажном жилом доме по улице Ауэзова. По словам У. Абдрахманова, объявили второй номер вызова. Выехали три пожарные части. По прибытию расчетов кровля коттеджа была полностью охвачена пламенем. Горела веранда. Площадь пожара составила 96 квадратных метров. Предварительная причина возгорания - нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной системы.