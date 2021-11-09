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Два газовых баллона вытащили из горящего дома в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В одноэтажном доме в Павлодаре горели деревянные конструкции кровли и котельной, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«8 ноября в 19:34 поступило сообщение о пожаре на улице Жусупа, 155. В щитосборном одноэтажном доме происходило горение деревянных конструкций металлической кровли площадью 20 квадратных метров, частично горели деревянные конструкции котельной на площади 12 квадратных метров», - сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.
Огнеборцам для тушения пламени в доме пришлось вскрывать кровлю. Кроме того, инженер пожарной части № 3 Ильдар Рахманов и пожарный той же части Дастан Сулейменов извлекли два газовых баллона по 50 и 27 литров. Пожар был ликвидирован в 20:31.
«Причина пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации дымохода отопительной печи. Ущерб устанавливается, был составлен административный протокол по статье 410 части 1», - отметили в ведомстве.
На место происшествия выезжали 20 человек личного состава на 6 машинах ДЧС Павлодарской области, центр медицины катастроф, служба «102» и горсеть.
Напомним, 158 тысяч нарушений пожарной безопасности выявили в жилых домах Казахстана.
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