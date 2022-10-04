ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Два факта незаконного игорного бизнеса выявили в Туркестанской области за сутки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники Казыгуртского районного отдела полиции за сутки проведения рейдовых и профилактических мероприятий выявили два нелегальных игорных заведения и возбудили уголовные дела.

В отдел полиции обратился местный житель. Он показал, что в одном из сел действует незаконный игорный бизнес. Получив сообщение, опытные стражи порядка оперативно прибыли по адресу.

В ходе осмотра полицейские изъяли 8 мониторов, кассовый аппарат со сканером и большой игровой аппарат-терминал. У администратора игорного зала сотрудники полиции обнаружили около 100 тысяч тенге.

Кроме того, стражи порядка выявили еще одно заведение, где также организовали аналогичный незаконный игорный бизнес. При проверке в качестве вещественных доказательств полицейские изъяли 7 системных блоков, 7 мониторов, 3 телевизора, кассовый аппарат и 9 тысяч тенге.

Факты зарегистрировали по статье 307 УК РК «Организация незаконного игорного бизнеса». Назначили соответствующие экспертизы. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится досудебное расследование.









Фото: polisia.kz











