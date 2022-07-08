8 Июля 2022 21:42

Два факта незаконного игорного бизнеса выявила полиция Туркестанской области

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области за сутки выявили два факта незаконного игорного бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции города Кентау с заявлением обратился один из местных жителей. Он сообщил, что в селе Карнак организовали незаконную игорную деятельность.

Сотрудники полиции оперативно прибыли по указанному адресу для выяснения всех обстоятельств. В результате проверки полицейские изъяли два монитора, шесть системных блоков и чековый аппарат. Стражи порядка установили владельца игорного заведения, жителя Туркестана. Также задержали еще одного молодого человека, который организовал аналогичный игорный бизнес. При обыске у него изъяли 12 мониторов, восемь системных блоков, чековый аппарат, интернет-модем и тюнера камеры. Факты зарегистрировали по статье 307 УК РК «Организация незаконного игорного бизнеса».

Следствием выясняется все обстоятельства происшествия. Проводится досудебное расследование.













Фото: polisia.kz