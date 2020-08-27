Два экопарка появятся в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане построят два экологических парка. Об этом сообщили в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Один из них будет у озера Талдыколь. Проектируемая территория – 5700 га, расположена в юго-западной части города.

Также вдоль территории планируется построить смотровые площадки и эксклюзивные образовательные центры для будущих биологов и орнитологов. Таким образом, при создании инфраструктуры парк Талдыколь может стать центром для развития экотуризма.

Сотрудники ТОО «НИИ «Астанагенплан» совместно с Ассоциацией сохранения биоразнообразия Казахстана изучили международный опыт проектирования и строительства природных парков вместе с коллегами из Великобритании на примере лондонского центра водно-болотных угодий, природного парка Rainham Marshes, шервудского леса, заповедника Minsmere Reserve и проводили встречи с ведущими специалистами общества птиц.

Создание природного парка даст возможность сохранить естественную среду обитания животных и редких краснокнижных птиц.

Талдыколь - исторически важная орнитологическая зона. В период сезонных миграций на озере и прилегающих территориях можно увидеть до 200 видов птиц. В их числе – кудрявый пеликан, савка, лебедь-кликун, орлан-белохвост. В результате проведенных ботанических исследований на прилегающих к озерам участках зарегистрированы 98 видов растений.

Не менее привлекательным местом станет второй экопарк озера Майбалык (юго-восточная сторона по направлению в аэропорт). Общая площадь территории – 400 га, водоемов – почти 120 га. Парковый комплекс предусматривает создание искусственных водоемов для рыбалки, особо охраняемые прибрежные зоны, прогулочные и велодорожки, зоны для занятий активными видами спорта и площадки для поддержания уникальной экосистемы территории.

Предполагается создание экологических маршрутов и троп, которые позволят познакомить туристов с биологическим разнообразием.

Территория восточнее озера Майбалык обладает высоким потенциалом для организации современной доступной природной зоны, привлекательной для туристов и жителей города. Предлагаемая территория подходит для создания экологического парка с учетом всех местных особенностей – климат, флора, фауна. На указанной территории произрастает около 100 видов растений, обитает более 200 видов птиц, среди которых гнездящиеся и мигрирующие виды, встречается более 30 видов млекопитающих. На данной территории планируется разводить рыбу. На территории парка будет функционировать рыбный ресторан.

Изюминкой парка может стать тот факт, что обитающие здесь животные и птицы, находятся в условиях, близких к свободным, и являются характерными для местной природной зоны.

Планируется открыть конный клуб. Это значит, что территорию парка можно будет исследовать по конным тропам. Территория озера Майбалык будет своего рода заповедной зоной, выходящие каналы которой как «живые артерии» дадут доступ к озеру для всех горожан. В будущем лесопарк станет зеленым центром динамически развивающегося города. Это важный шаг для продолжения зеленой идеи столицы.

Казахстанская ассоциация биоразнообразия окажет экспертную поддержку проекту. При необходимости будут привлекаться зарубежные специалисты. Сотрудники АСБК и RSPB проведут ряд научных исследований, направленных на инвентаризацию биологического и ландшафтного разнообразия. Результаты их работ лягут в основу последующих этапов создания экологического парка.

«Сегодня город развивается в рамках мастер-плана «Нур-Султан - комфортный город». Одна из задач этого документа – создавать центры притяжения для комфорта и удобства горожан и гостей столицы, развитие внутреннего туризма. Такого рода экопарки вписываются в проект массового лесонасаждения вокруг Нур-Султана и, безусловно, могут стать излюбленным местом для отдыхающих. Концепция проекта – создать некую заповедную зону со всем биоразнообразием и живописными видами. Планируется развивать экотуризм с созданием конных маршрутов. Для этих целей будут создаваться специальные тропы для гостей парка», - руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана Нурлан Уранхаев.