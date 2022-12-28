Два друга спасли от гибели незнакомого человека в Байконуре

28 Декабря 2022, 22:46

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – В один из воскресных декабрьских вечеров в городе произошло происшествие, которое могло бы закончиться гибелью людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

5 декабря 2022 года байконурцы Бауыржан Серикбаев и Андрей Куликов в компании друзей отмечали день рождения в одном из кафе города. Когда они уже уходили, в кафе зашел гражданин и, резко выхватив обрезанное ружье, с близкого расстояния направил его на сидевшего посетителя. Заметив это, Бауыржан Серикбаев схватил вооруженного человека за руку, который успел сделать выстрел. К счастью, заряд обреза не попал в посетителя кафе. На помощь товарищу бросился Андрей Куликов, благодаря чему в результате второго выстрела нападающему также не удалось поразить свою жертву.

Как рассказали ребята, в этот момент они не думали о собственной безопасности и риске для собственной жизни, главным было обезоружить преступника и тем самым сохранить жизнь человека.

Оперативные действия Бауыржана Серикбаева и Андрея Куликова отметили в городской администрации.

За мужество, проявленное в экстремальной ситуации, и решительные действия, позволившие спасти жизнь человека, глава города Константин Бусыгин наградил парней нагрудными знаками «Патриот Байконура», поблагодарив ребят за проявленную храбрость, а также их родителей за воспитание героев.

Фото: пресс-служба администрации города Байконура