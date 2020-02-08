Два детских сада возведут в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В отдаленных районах Семея возведут два детских сада, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На отчетной встрече перед населением аким города Ермак Салимов отметил, что охват детей в возрасте от 3 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением составляет 100 процентов.

«Планируется строительство 2-х детских садов на 320 мест в п. Бобровка, на 230 мест в п. Восход», - сообщил градоначальник.

Е.Салимов рассказал, что в отчетном году сеть дошкольных организаций увеличилась на 3 объекта, в том числе в рамках ГЧП введен детский сад на 280 мест в п. Ушактар и 2 частных детских сада на 459 мест.