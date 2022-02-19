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Два человека умерли от пневмонии с признаками КВИ
19 Февраля 2022 09:20
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 58 случаев пневмонии с выявлением коронавирусной инфекции зафиксировано в Казахстане, два летальных исхода и 61 человек выздоровел. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020kz.
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Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано заболевших – 87835 , летальных случаев – 5322 , выздоровевших – 81363 .
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